الباحة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" ممثلة بقسمها النسائي أمس حزمة من الفعاليات المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي لليتيم, في عددٍ من مدارس المنطقة.وبين المشرف العام على الجمعية عادل بن جمعان الزهراني،أن الفعاليات شملت برامج ثقافية واجتماعية وأنشطة ترويحية تعزز من دور المجتمع تجاه الايتام،فضلاً عن التعريف بجهود الجمعية وبرامجها وأنشطتها المقدمة للمستفيدين وأسرهم .// انتهى //09:21ت م0014