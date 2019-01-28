الأحساء 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستوج فريق الفتح بطلا لبطولة درع الاتحاد السعودي للدراجات " شباب " للموسم الرياضي 1440 هـ ، التي اختتمت منافساتها أمس الأول في محافظة الأحساء .وجاء تتويج فريق الفتح لحصوله على المركز الأول في الترتيب العام برصيد " 480 نقطة " ، وحل في المركز الثاني فريق السلام " 430 نقطة " ، والمركز الثالث مركز تدريب جازان " 390 نقطة " .وفي منافسات الفردي انتزع دراج فريق السلام علي الشيخ المركز الأول في الترتيب الفردي للموسم الرياضي برصيد 650 نقطة ، وجاء بالمركز الثاني عبد الله القحطاني من فريق أبها "650 نقطة " ، والمركز الثالث عبدالرحمن السلطان من فريق الفتح " 567 نقطة ">وبعد نهاية السباق توج مندوب الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الجردان والأمين العام لنادي الفتح أحمد العيسى ومندوب هيئة الرياضة بالأحساء أحمد القطان الفائزين بالمراكز الأولى.// انتهى//09:33ت م0015