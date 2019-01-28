رام الله 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة شبان فلسطينيين من محافظة طوباس.وأفاد نادي الأسير في طوباس، أن قوات الاحتلال اعتقلت علاء ياسر دراغمة، وإيهاب محمد رشيد دراغمة، من مدينة طوباس، فيما جرى اعتقال عبدالله جهاد بني عودة، وآدم عبد العزيز بني عودة، ومحمد عبد العزيز، بشارات من بلدة طمون جنوب المحافظة.// انتهى //10:23ت م0022