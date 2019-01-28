عمّان 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، مع الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، تناولت العلاقات الأردنية العراقية، وسبل الارتقاء بمستويات التعاون بين الأردن وإقليم كردستان في مختلف المجالات.ونشرت الصحف إدانه الحكومة الأردنية، للهجوم الإرهابي الذي وقع قرب كنيسة بجنوب الفلبين، والذي أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 77 آخرين.وتابعت اقتحام مستوطنون متطرفون يهود لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت مطالبة الجامعة العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان وظلم الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:23ت م0023