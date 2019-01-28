جدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة ،قد تؤدي إلى جريان السيول،على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة, تشمل كلاً من محافظات جدة، ذهبان، عسفان، أبحر تمتد إلى الشعيبة، وتبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً .// انتهى //10:24ت م0024