صبيا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسانطلقت مساء أمس فعاليات دورة " حفظ المتون العلمية وشروحاتها " التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف التابعة لمحافظة صبيا، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش.وأوضح مدير المكتب مسدف النعمي، أن الدورة التي تستمر لمدة ستة أشهر ويقدمها الدكتور زيد بن علي مهارش، تهدف إلى تشجيع طلبة العلم والدعاة على استثمار أوقاتهم في العلم النافع وإكسابهم مهارات التحصيل العلمي وتمكينهم من أدواته.وبين أن الدورة التي يشارك فيه أكثر من 150 مشارك ومشاركة يأتي الدورة ضمن المناشط التي ينظمها المكتب الهادفة إلى إثراء المعرفة وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى//10:31ت م0026