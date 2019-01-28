رام الله 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر توصية اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، تشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، شيعت جماهير غفيرة، جثمان الشهيد حمدي النعسان في قرية المغيّر شرق رام الله، وإصابة شاب برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.وتحدثت صحف الاثنين عن اقتحام مجموعات من المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.وأوردت خبر تجريد اللجنة البارالمبية الدولية، ماليزيا، من حق استضافة بطولة العالم للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة، المقرر انطلاقها يوم 29 يوليو.ونشرت الصحف، ترحيب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بمصادقة مجلس النواب الإيرلندي بالقراءة الثانية على مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات في الدول الواقعة تحت الاحتلال.ولفتت صحف فلسطين الانتباه إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في شريط مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراف إسرائيل بـ"الحكم الجديد" في فنزويلا المتمثل برئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة.// انتهى //10:39ت م0028