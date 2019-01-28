عنيزة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

زار رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي وأمين عام الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري أمس، مهرجان الحنيني الثالث بسوق المسوكف الشعبي، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم .

وأطلع الزوار على الفعاليات المقامة بالمهرجان كالأسر المنتجة لمنتج الحنيني الذي يعد من أشهى المأكولات الشعبية، إضافة إلى عروض المسرح والحرفيين والفنون التشكيلية.

وبين رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة محمد الموسى أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحراك الاقتصادي لهذا المنتج وتسليط الضوء عليه لنفع الأسر المنتجة وكذلك إتاحة الفرصة للشباب والشابات على حد سواء للعمل، إلى جانب إيجاد فعاليات مشجعة وجاذبة للزوار.

من جانبه شكر الدكتور العبيدي محافظ عنيزة والغرفة وجميع الجهات ذات العلاقة على دورها الفاعل في تجهيز المهرجان، مشيراً إلى أهمية المهرجانات في المساهمة بتحقيق رؤية المملكة من خلال تفعيل العملية الاقتصادية وتشجيع السياحة الداخلية.

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10:39ت م

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