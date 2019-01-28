نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، زيارات ميدانية على المستشفيات الخاصة بالمنطقة، بهدف حصر الوظائف التي يمكن شغلها بالسعوديين.وأفاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن الزيارات الميدانية للمستشفيات الخاصة الكبرى بالمنطقة تهدف إلى بحث سبل الاتفاق بين اللجنة والمستشفيات لحصر الفرص الوظيفية التي يمكن شغلها بالسعوديين والسعوديات من طالبي العمل ممن يحملون المؤهلات العلمية المناسبة ويحتاجون إلى الدعم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، والتهيئة والتدريب على رأس العمل لإكسابهم المهارات والتأهيل اللازم لممارسة أعمالهم، مبيناً أن المهن الصحية من المهن المستهدفة بدعم رواتبي الموظفين السعوديين من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".// انتهى //10:43ت م0030