مكة المكرمة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد, بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, اليوم, حملةً توعوية في مدارس مكة المكرمة عن مكافحة ظاهرة التسول .وأوضح مدير التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة سليمان الفيفي أن الحملة التي تستهدف الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام, تهدف إلى رفع الوعي والتثقيف لدى الطلبة لمعالجة مخاطر التسول, مبيناً أن الحملة تستمر خلال الفصل الدراسي الثاني لمدة 10 أسابيع حتى الأسبوع الثالث عشر قبل الاختبارات بأسبوعين بمعدل مدرسة كل أسبوع.// انتهى //10:49ت م0031