سكاكا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنظمت شرطة منطقة الجوف أمس، حملة للتبرع بالدم، لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة شارك بها عدد من قيادات ومنسوبي شرطة المنطقة من ضباط وصف ضباط وجنود ومدنيين، مؤكداً أن الحملة تأتي في إطار الجهود التي يقدمها رجال الأمن لخدمة أبطالنا بالحد الجنوبي.// انتهى //10:50ت م0032