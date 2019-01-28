بكين 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسانكمشت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر.وتشير البيانات إلى مزيد من المتاعب في المستقبل لقطاع الصناعة الضخم الذي يعاني بالفعل جراء تراجع الطلبيات وتسريح عاملين وإغلاق مصانع مع تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل مستوى في ثلاثة عقود تقريبًا.ونما اقتصاد الصين 6.6 بالمئة في 2018، ومن المتوقع أن يتباطأ هذا العام إذ تضعف جهود بكين لخفض مخاطر الدين السوق العقارية، وتقلص تدفقات الائتمان على القطاع الخاص بينما تؤثر الحملة على التلوث على النشاط الصناعي أيضًا.وأفاد مكتب الإحصاء الوطني أن الأرباح الصناعية انخفضت في ديسمبر 1.9 بالمئة، مقارنة بها قبل عام إلى 680.8 مليار يوان (100.9 مليار دولار) بفعل أسعار المصانع الضعيفة وكذلك الطلب.وكانت الأرباح الصناعية نزلت في نوفمبر للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات وبنسبة 1.8 بالمئة. وعلى مدى العام كاملا، ارتفعت الأرباح 10.3 بالمئة إلى 6.64 تريليون يوان في 2018، مقارنة مع نمو قوي في 2017 بلغ 21 بالمئة.// انتهى //11:01ت م0034