عنيزة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسحظى جناح الفن التشكيليبمهرجان الحنيني الثالث في محافظة عنيزة، الذي تنظمه الغرفة التجارية حالياً، ويستمر حتى يوم السبت القادم بسوق المسوكف الشعبي في المحافظة باهتمام العديد من الزوار، اطلعوا خلاله على أكثر من 60 عملاً فنياً، قدمته ١٥ فنانة تشكيلية.وقالت الفنانة التشكيلية فاطمة المحسن: إن إدارة المهرجان أتاحت لنا الفرصة لتقديم أعمالنا والتعريف بمواهبنا من خلال لوحاتنا الفنية، مما أكسبنا الثقة لنثر إبداعاتنا أمام زوار المهرجان، مضيفة أننا قدمنا لوحات تشكيلية تتوافق مع هوية المهرجان، إذ تم رسم مراحل تصنيع الحنيني والخطوات المتبعة في ذلك مثل العجن والطحن، التي لقيت تفاعل وتشجيع من الحضور، ومن أبرز الأدوات المستخدمة في العمل الألوان الزيتية ومادة الريزن والمسامير والخيوط والقماش والصوف والفحم.وبينت الفنانة مناير محمد أنها اهتمت بتقديم فن "الديكوباج" في المهرجان، وهو عبارة عن إعادة تدوير الأشياء، مشيرة إلى أن المهرجان أتاح لنا فرصة إبراز منتجاتنا والاستثمار فيها من خلال تقديم عدد من الأشكال المنحوتة، التي أعيد تأهيلها مثل قواعد الأكواب واللوحات الجمالية والتعليقات وغيرها.// انتهى //11:01ت م0035