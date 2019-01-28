حفر الباطن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسدشّن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن اليوم ، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي ، عدد من المشاريع التطويرية في صحة حفرالباطن.وبدأ سموه بتدشين مشروع تطوير بيئة العمل بمديرية الشؤون الصحية تماشيًا مع برنامج التحول الوطني الذي تعمل وزارة الصحة على مواكبته، الذي يتضمن الاتصال التفاعلي 937 في المديرية لاستقبال ملاحظات المراجعين على مدار الساعة، كما يضم بيئة العمل الجديدة في المديرية مكاتب جديدة تشمل الهيئة الطبية، تجربة المريض التي ستقدم الخدمة للمراجعين بأعلى معايير الجودة، وجميع خدمات الموارد البشرية ، وكانت الصحة قد اطلقت وقت سابق مشاريع تطوير بيئة العمل في مستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والأطفال.ثم اطلع سموه على أهم المنجزات التي حققتها الصحة خلال العام المنصرم وخططها المستقبلية وسبل تطويرها، بعد ذلك توجه سموه إلى مركز صحي حي النزهة، حيث تم افتتاحه بعد تجهيزه تجهيزاً كاملاً وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة لتشغيله على مدار الساعة لاستقبال جميع الحالات المرضية وكذلك الحالات الخاصة بالولادة والأطفال ، ليكون المركز الصحي الثاني بعد مركز صحي شرق الباطن الذي يعمل على مدار الساعة.عقب ذلك دشن سموه بداية مشروع الملف الصحي الإلكتروني في 21 مركزاً صحياً ، الذي يهدف إلى توحيد الملف الصحي للمريض، وتسجيل وطباعة المواعيد، إضافة إلى توثيق جميع الفحوصات والتقارير الطبية في ملفه الإلكتروني.وأكد سمو الأمير منصور بن محمد أهمية متابعة الخدمات الصحية المقدمة، والسعي إلى توفيرها في المحافظة وفق أعلى المعايير، لا سيما وأن الصحة تحظى باهتمام ودعم كبير من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .من جانبه أعرب مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي عن شكره لسمو محافظ حفر الباطن على حرصه ومتابعته للقطاع الصحي ، وعلى تدشينه هذه المشاريع ، مشيرا إلى أن محافظة حفر الباطن تضم الآن 7 مستشفيات بطاقة استيعابية تبلغ 1000 سرير و 40 مركز صحي و ٤ مراكز متخصصة ، لافتاً النظر إلى أن هناك مشاريع قادمة أيضا ستسهم في تطوير الخدمات الصحية.// انتهى //11:56ت م0052