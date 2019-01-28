بغداد 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين باستعدادات مجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطلع الفصل ‏التشريعي المقبل الذي يبدأ في الخامس من مارس المقبل.وتناولت الصحف الجهود المبذولة لإكمال التشكيلة الوزارية التي مازالت منقوصة من وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتربية, ‏متوقعة أن تتم مراجعة قريبة لجميع الحقائب ‏الوزارية بعد استكمال إجراءات التصويت على مرشحيها.‏وعرجت صحف الإثنين على الوضع الأمني في العراق وبشكل خاص عدة مناطق في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد ,والتي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ‏ملحوظًا في تصاعد أعمال العنف والقصف بالهاونات، واستهداف النقاط الأمنية، من قبل المجاميع المسلحة.وتطرقت إلى الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد حكومي أردني يضم عدداً من الوزراء للعراق حاليًا ,لإجراء مباحثات مع نظرائهم العراقيين تتركز حول تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات, بخاصة في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية.// انتهى //11:56ت م0053