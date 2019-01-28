الباحة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 منفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة, خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي 18 دورة إسعافية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية, بحضور 264 مستفيداً ومستفيدة.وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن الدورات تضمنت عدة مواضيع منها كيفية التعاون مع بعض الحالات الإسعافية, وطريقة عمل الإنعاش القلبي الرئوي, بالإضافة إلى التعامل مع الحالات القلبية الطارئة, وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور والإغماء وغيرها.//انتهى//11:57ت م0054