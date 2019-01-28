مكة المكرمة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسكرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم , الطالبة نورة بنت جازي البقمي البالغة ٧٥ عاماً , الملتحقة بالصف الثاني المتوسط بالمتوسطة الثانية كبيرات, وذلك بمقر الإدارة بالعاصمة المقدسة .ونوهت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي بما يُقدمه تعليم مكة ممثلا في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية من مخرجات رائعة يفتخر بها الجميع, مشيرة إلى أن الطالبة المسنة ضربت المثل الأعلى في شغفها وحبها للعلم لانضمامها في فصول الدراسة للعام الحالي .وأوضحت أن وزارة التعليم تعمل على الرفع من مستوى الأداء العلمي للطلاب والطالبات بما يواكب المتغيرات العالمية ومتطلبات التنمية، مؤكدة أهمية دور المعلم في النهضة التعليمية التي تستهدفها المملكة حاضرا ومستقبلا لمزيد من الاستمرار في التميز والتفوق للوصول إلى أهداف رؤية 2030 .// انتهى //11:59ت م0055