تونس 22 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بإعلان وزارة الداخلية الجزائرية تلقيها 101 طلبا للترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر إجراءها في شهر أبريل القادم من بينها أكثر من ثمانين طلبا من المستقلين .وألقت الضوء على تفاصيل مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير في مصر , والذي أعرب خلاله الطرفان عن رضاهما عن مستوى العلاقات الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.وكتبت صحف تونس عن رفض الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو مهلة حددتها له دول أوروبية للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في البلاد ،معتبرا أن زعيم المعارضة خوان غوايدو انتهك الدستور عندما أعلن نفسه رئيسا للبلاد.وضمن تقارير متفرقة ركزت اليوميات التونسية على بحث أجراه مركز الإصلاح الأوروبي كشف أن سعي المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي يكبد اقتصادها خسارة بنحو 17 مليار جنيه استرليني سنويا , وتجاوز عدد سكان ألمانيا الثمانين مليون نسمة خلال العام الماضي ليسجل بذلك ارتفاعا إلى مستوى قياسيا .// انتهى //12:03ت م0056