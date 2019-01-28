بيروت 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسطالب لاجئون فلسطينيون في لبنان، مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمساعدات طبية وإغاثية.وأعرب اللاجئون خلال اعتصام حاشد في مخيم نهر البارد شمال لبنان، عن قلقهم البالغ بسبب تردي الأوضاع الصحية للاجئين والنازحين الفلسطينيين من سوريا، وخاصة خلال فصل الشتاء.وأكد عضو اللجنة الشعبية الفلسطينية في نهر البارد أبو نزار خضر، في كلمة خلال الاعتصام، على حق اللاجئين الفلسطينيين بالطبابة والإستشفاء والحقوق الانسانية المشروعة، ملوحًا بخطوات تصعيدية قادمة ستشمل كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان من أجل نيل الحقوق.بدوره، طالب عضو لجنة التحركات هيثم السعيد، الأهالي، بتوسيع اللقاءات والتحركات، من أجل تطوير مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في المخيم وإعادة الإعمار.// انتهى //12:09ت م0057