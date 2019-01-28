الدمام 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الصحة المدرسية، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة اليوم، برنامجاً يسلط الضوء على جائزة " وعــــي" المنبثقة من مبادرات وزارة الصحة، بمشاركة 100 مرشدٍ صحيٍّ يمثلون عددًا من مدارس تعليم المنطقة، وذلك بمبنى تعليم الشرقية بالدمام.وخصصت الجائزة لمسار تحفيز المعلمين والطلاب للمنافسة على خلق بيئة مدرسية صحية عبر المشاركة بصناعة محتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة فيلم قصير لتعزيز الجانب الصحي في المدارس.ووقف عدد من المختصين بالجائزة خلال البرنامج على صناعة الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدته 120 ثانية لعرض تجربة صحية أو للتحذير من أمراض تهدد المجتمع بغرض التوعية الصحية أو طرح معلومات صحية خاطئة وتصحيحها، حيث ستشهد الجائزة تقييم المشاركات واختيار الفائزين من لجنة تحكيم مختصة في كل مسار، بالإضافة إلى 3جوائز مخصصة للفائزين بأعلى نسب في تصويت الجمهور من جميع المسارات.يشار إلى أن من ضمن سلسلة المواضيع المقترحة بصناعة الأفلام القصيرة تسليط الضوء على نمط الحياة الصحي، والصحة النفسية والعصبية، وصحة المرأة، والطفل، والمسنين، والإسعافات الأولية، فضلاً عن إتاحة المجال للإبداع في عدة مواضيع تصب في ذات الشأن.// انتهى //12:11ت م0058