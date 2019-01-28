جدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستنطلق غداً بمحافظة جدة، فعاليات كرنفال القناع " this Mask " العالمي في نسخته الأولى, بمشاركة أكثر من 100 مشارك وعارض من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية, وذلك في مقر إعمار سكوير.وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة هيفاء ناجي أن الكرنفال الذي يقدم العديد من المنتجات والحرفيات اليدوية طوال مدة الكرنفال التي تستمر حتى السبت المقبل يقع على مساحة 8000 متر مربع، مشيرة إلى أن فكرة الكرنفال في نسخته الحالية تعتمد عل الاهتمام بالإضاءات والصوتيات ومداخل ومخارج الفعالية, كما تم تجهيز مسرح بتقنيات مبتكرة لتقديم عروض موسيقية.ولفتت ناجي إلى أنه تم تجهيز أربع "بوثات" بمجسمات أقنعة خاصة للتصوير المجاني, كما سيشارك فنانين "بصمة فن" لتقديم عروض مختلفة وشيقة، وسيتم توزيع مجسمات مضيئة بكلمات إيجابية في كل أنحاء الكرنفال, علاوة على ما سيحظى به الأطفال من اهتمام خاص عبر تخصيص ركن لهم يُقدم ما يقارب من 25 لعبة متنوعة, مقدمة شكرها للهيئة العامة للترفيه وما قدمته من دعم لإنجاح هذه الفعالية.يذكر أن كرنفال القناع العالمي يقدم كفعاليات ترفيهية للشباب والأطفال والعوائل, ويمثل فكرة كرنفالات الدول الأوربية إنما بشكل مُصغر وجميل يتناسب مع جميع أفراد العائلة.// انتهى //12:13ت م0059