عام / أمطار على محافظة تيماء ومركز حالة عمار
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة تيماء ومراكزها شملت مركز الجديد وضواحيه شعيب قو وودي الدبيان وأم برقا وأم قصير , وعلى مركز عرده,شملت الشبيكة وعريده ,والغلاله , ومجحوده, وبالميخ, والسمك والاميغر وخرب, وعلى مركز الكتيب شملت السنانيات وقارة حثار وغضيات الهيئة وجبل حلوان والطرائف والشليل والحيزاء والجلعب وبقرات وجبل عرنان وطعس أبو غضاه , وعلى مركز الحزم شملت حزم الجمل والأمغر وام رجوم وابا اديهم وام رقيبه , وعلى مركز الجهراء شملت جبل رواف وجبل برد والمثلث وأحامر والكحيل .
كما هطلت مساء أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز حالة عمار التابع لمنطقة تبوك شملت العنيق والبديع وذات الحاج والشايب .
جعلها الله سقيا خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
12:15ت م
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