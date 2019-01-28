تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة تيماء ومراكزها شملت مركز الجديد وضواحيه شعيب قو وودي الدبيان وأم برقا وأم قصير , وعلى مركز عرده,شملت الشبيكة وعريده ,والغلاله , ومجحوده, وبالميخ, والسمك والاميغر وخرب, وعلى مركز الكتيب شملت السنانيات وقارة حثار وغضيات الهيئة وجبل حلوان والطرائف والشليل والحيزاء والجلعب وبقرات وجبل عرنان وطعس أبو غضاه , وعلى مركز الحزم شملت حزم الجمل والأمغر وام رجوم وابا اديهم وام رقيبه , وعلى مركز الجهراء شملت جبل رواف وجبل برد والمثلث وأحامر والكحيل .كما هطلت مساء أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز حالة عمار التابع لمنطقة تبوك شملت العنيق والبديع وذات الحاج والشايب .جعلها الله سقيا خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //12:15ت م0060