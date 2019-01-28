الخرطوم 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اتهام الرئيس السوداني عمر البشير، أطرافًا لم يسمها تعمل على تهويل الأحداث الحالية التي يشهدها السودان، عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والسعي لاستنساخ ما يسمى (الربيع العربي) في السودان.ولفتت الانتباه الى قيام وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريجيف، أمس، بجولة استفزازية في القدس القديمة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال.وسلطت صحف الاثنين الضوء على تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، يلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب، ويحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية.ونشرت الصحف إعلان مصدر بمحافظة نينوى العراقية، اعتقال 15 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في عملية أمنية نفذها الحشد الشعبي غرب الموصل 400 كلم شمال بغداد.واشارت صحف السودان إلى دعوة رجال الإطفاء أمس، إلى إجلاء نحو 24 ألف شخص من بلدة برازيلية، شهدت مأساة بسبب انهيار سد لحجز مخلفات منجم، أدى لانهيارات طينية.// انتهى //12:32ت م0064