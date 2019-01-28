طرابلس 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم، تعميمًا إلى جميع آمري المناطق العسكرية والغرف الأمنية المشتركة، يينع بموجبه تحرك الآليات المسلحة مهما كانت تبعيتها داخلالمدن والقرى والطرقات العامة.وأوضح المكتب الإعلامي للناطق باسم القيادة العامة للجيش، أن التعميم يشمل أيضًا حظر الرماية العشوائية في المناسبات الاجتماعية بأنواعها، على أن يتم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، لافتًا إلى أن البلاغ يأتي لمنع الخروقات الأمنية واحترام القانون وحماية المواطنين.// انتهى //12:34ت م0065