بريدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

رعى معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود أمس، نهائي بطولة "البلياردو" الأولى التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، بمشاركة 50 طالباً من مختلف الكليات.

وسلم معاليه كأس البطولة للطالب محمد صالح الصعنوني من كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، الذي فاز في المباراة النهائية على زميله الطالب ماجد حميد الرشيدي من كلية العلوم الصحية بالرس بنتيجة 7 مقابل 4.

وكرم معالي مدير الجامعة أصحاب المركز الثاني والثالث والرابع، إضافة إلى تكريم الطالب عبدالعزيز الشمري الحائز على ميداليتين فضيتين وإبراهيم الديواني الفائز بميدالية برونزية مع منتخب ألعاب القوى المشارك في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات التي أقيمت في محافظة جدة.

من جانبه أكد عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء أن هذا البطولة تأتي انطلاقا من حرص الجامعة في التوسع بالألعاب المختلفة لإضفاء جو رياضي وترفيهي لطلبة الجامعة، إضافة إلى البرامج العلمية والأكاديمية التي تقدمها العمادة، وتسعى من خلالها لتقديم مختلف الأنشطة الرياضية للطلبة لاكتشاف مواهبهم وتعزيزها.

// انتهى //

13:29ت م

0084