الدمام 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستنطلق بعد غدٍ، منافسات بطولة كرة الطائرة ضمن بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، التي تستضيفها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وتستمر أربعة أيام.وأكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور علي بن طارد الدوسري، على استعداد الجامعة التام لاستقبال الجامعات المشاركة، مرحباً بوفود الجامعات السعودية المشاركة في البطولة، مبيناً أن الجامعة استعدت بتشكيل اللجان الفنية والإدارية والإعلامية من منسوبي العمادة للعمل على نجاح هذه البطولة التي تحظى بمتابعة مباشرة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، وتوفير الدعم الكامل لإقامة هذه البطولة التي تجمع أبناء الوطن.وأشار الدكتور الدوسري إلى أهمية السعي في تحقيق الأهداف الرئيسية من إقامة البطولات الجامعية وهي تعزيز التواصل بين طلاب الجامعات والكليات، إضافة لتوطيد العلاقات بين أبناء الوطن الواحد وتحقيق رسالة الاتحاد الرياضي المعنية برعاية الحركة الرياضية الجامعية ودعمها وتطويرها ورفع مستواها من خلال مجتمع رياضي يشجع على تطبيق الروح الرياضية.وأضاف أن الأنشطة الرياضية الجامعية تساهم في رفع مستوى التنافس الرياضي بين طلاب الجامعات السعودية بما يكفل الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية وإعداد الطالب الجامعي بدنيًا وعقليًا ومهاريًا ليكون مؤهلاً وقادرًا على أداء الواجبات ومتطلبات العمل لتحقيق التنمية المستقبلية وتلبية احتياجات الوطن وفق رؤية 2030، متمنياً كل التوفيق للجامعات المشاركة.// انتهى //13:39ت م0090