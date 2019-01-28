عام / أمانة عسير وبلدياتها تستعيد 752 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
أبهـا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها أكثر من 752 ألف متر مربع، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في أكثر من 40 موقعاً بالمنطقة .
وبين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الإحداثات التي تمت إزالتها تمثّلت في إنشاء غرف عشوائية، وعقوم ترابية وغيرها, مشيراً إلى أنه تم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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