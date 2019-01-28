نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأطلقت إدارة التجهيزات المدرسية بالإدارة العامة لتعليم نجران اليوم، ملتقى "بتقنيتي أقرأ "، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" سراء بنت سعيد الشهراني وعدد من مديرات الإدارات والمشرفات التربويات وقائدات المدارس، وذلك بمقر بيت الطالب.وتضمن الملتقى كلمة ألقتها مساعدة مدير التجهيزات المدرسية مريم الفيفي تحدثت فيها عن دور التجهيزات المدرسية ورؤيتها ورسالتها المنبثقة من ركائز رؤية ٢٠٣٠ نحو مجتمع حيوي لتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وتطور المكتبة المدرسية وصولاً لمراكز مصادر التعلم والمختبرات المدرسية التقنية والمختبرات الافتراضية.وشاركت إدارة التربية الخاصة للبنات بفقرة تحمل عنوان "تقنيون رغم الإعاقة" قدمتها مديرة إدارة التربية الخاصة غالية يحيى السويدي بمشاركة عدد من معلمات وطالبات التربية الخاصة، فيما شاركت ابتدائية التحفيظ الثانية بعرض حيوي عن التطبيقات الإلكترونية وأثرها في تحسين قراءة الطالبات، كما عرضت طالبات الصف الأول بالابتدائية ٢١ أساليب تنمية القراءة، وطالبات المتوسطة السابعة بمشهد بعنوان "بالقراءة تمتلك العالم"، وفقرة تطبيق قراءة المنهج بالباركود لمدارس الإبداع في التطوير.واختتم الملتقى بتكريم المشاركات في برنامج "السعودية تبرمج" من الإدارات النسائية ومدارس المنطقة، وكذلك تكريم المشاركات في اللقاء، كما قامت الحاضرات بجولة على معرض "تقنيات القراءة " المصاحب للملتقى وما يتضمنه من أجهزة تقنيات وتطبيقات للقراءة كتقنية الماوسات المتعددة وتقنية وصلة والقلم الناطق، وعدد من مشاريع المعلمات والفصول الافتراضية.// انتهى //13:42ت م0092