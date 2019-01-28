القدس المحتلة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي .وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عضو الكنيست الإسرائيلي الحاخام المتطرف يهودا غليك، اقتحم المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، ضمن طقوس دينية تلمودية .// انتهى //13:51ت م0094