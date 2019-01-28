عام / عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
القدس المحتلة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي .
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عضو الكنيست الإسرائيلي الحاخام المتطرف يهودا غليك، اقتحم المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، ضمن طقوس دينية تلمودية .
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13:51ت م
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