نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسينفذ فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد غداً، محاضرة بعنوان "حقيقة التوحيد ومظاهر ضعفه"، يقدمها عبدالله بن فرج الزهراني، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بحي الخالدية بمدينة نجران.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن برنامج "حصانة" الذي ينفذه فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة.// انتهى //13:53ت م0095