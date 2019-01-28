عرعر 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خالد بن ناصر بن حميد، الذي قدم لسموه تقرير عن المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح، وكذلك تقرير عن خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني، والتقرير السنوي لموسم الحج 1439هـ.وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على أهمية الاستفادة الكاملة من نتائج المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوظيفها علمياً وعملياً لفائدة أعم وأشمل - بإذن الله -.وأشاد سموه بخطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لفرع الهيئة بالمنطقة من خلال اعتمادها على عمل مؤسسي يتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن، مثمناً الدور الذي يقوم به رجال الحسبة وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر.من جهته أعرب بن حميد عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حفاوة الاستقبال, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له - بإذن الله - في تأدية الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.// انتهى //13:56ت م0096