سكاكا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اهتمامه الشخصي بالجامعة وأهمية دورها في تنمية المنطقة والوطن بما وفرته الدولة أيدها الله من دعم كبير، مرحباً سموه بأي مقترح يقدمه أي فرد من منسوبي الجامعة ويسهم في خدمة المنطقة، مبيناً أنه سيزورها قريباً ليشاهد منجزاتها على أرض الواقع.جاء ذلك أثناء استقبال سموه اليوم, مدير الجامعة وأعضاء مجلسها من وكلاء جامعة وعمداء كليات وعمادات.واستعرض معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري لسمو أمير المنطقة, أبرز منجزات الجامعة وإمكاناتها البشرية، وما تقوم به من أنشطة وبرامج ترجمةً للدعم الغير محدود من القيادة الرشيدة، رافعاً الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمونه للتعليم بشكل عام والجامعة بشكل خاص من دعم ورعاية مستمرة تعينها على تحقيق التطلعات والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م.وقدم البشري شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على استقباله مجلس الجامعة واهتمامه بها وتوجيهاته ودعمه، كما شكر معالي وزير التعليم, متمنياًله التوفيق والسداد في مواصلة النهضة التعليمية الوطنية في مختلف المجالات.وفي ختام اللقاء, اطلع سمو الأمير فيصل بن نواف على العدد الأخير من صحيفة جوف الجامعة الذي يتضمن تقريراً عن جولات سموه الوزارية وجولاته داخل المنطقة، وجملة من التقارير الأخرى عن برامج وفعاليات الجامعة، كما تسلم نسخة من مطبوعاتها العلمية المتنوعة.// انتهى //15:00ت م0134