الدمام 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسعقد المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال بغرفة الشرقية برئاسة مرام بنت سعيد الجشي، أمس اولى اجتماعاته للعام 2019م بحضور ومشاركة عدد من سيدات الأعمال بالمنطقة، وذلك بمقر الغرفة الرئيس في الدمام.وأوضحت الجشي، بأن الاجتماع ناقش عدد من النقاط اهمها بنود الخطة التنفيذية للمجلس، وأبرز المبادرات والبرامج التي تستهدف تعزيز مساعي تمكين المرأة، بالإضافة الى الانشطة المتخصصة التي ستكون ضمن اعمال المجلس في الربع الاول مع العام الجاري.وأضافت إن المجلس يسعى الى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة المختلفة التي ستسهم في مناقشة التحديات التي قد تواجه قطاع الأعمال النسوي في المنطقة الشرقية مع تقديم الحلول المناسبة، كما سيقوم المجلس بعدد من الزيارات الميدانية للمسؤولين في الإدارات ذات العلاقة بهدف مناقشة وبحث إجراءات تقديم الدعم لسيدات الاعمال في المنطقة وتسهل مهامهن بما يسهم في تطوير الية عمل المرأة.// انتهى //15:00ت م0135