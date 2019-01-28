الجبيل 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسحصلت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" على شهادة الاعتماد من الجمارك السعودية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الجمارك العالمي.ويأتي حصول "سبكيم" على شهادة الاعتماد هذه بعد اكمالها لكافة المتطلبات النظامية للانضمام للبرنامج مما يدعم جهود الشركة في تعزيز مباديء الالتزام والحوكمة ودعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة.ويهدف البرنامج إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك السعودية والقطاع الخاص للإسهام في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم مسيرة تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.// انتهى //15:01ت م0137