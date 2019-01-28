الدمام 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنظم مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير ممثلاً في قسم الخدمة الاجتماعية مبادرة "شتاء العطاء"، للمسنات، بمشاركة فريق "بركة"، وحضور عدد من المختصات.وأوضحت مسؤولة قسم الخدمة الاجتماعية نورا السبيعي أن المبادرة التي تستهدف 90 مسنة وأسر برنامج تكافل، تهدف إلى تقديم استشارات نفسية وقانونية وصحية.يذكر أن قسم الخدمة الاجتماعية بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير ينفذ العديد من البرامج والفعاليات التي تخدم الأسر، منها الفعاليات الدورية كحفلات المعايدة والدورات التدريبية وديوانية.// انتهى //15:02ت م0138