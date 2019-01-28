عام / اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بنجران تواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع التبغ
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
واصلت فرق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة نجران جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ البيع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأسفرت 41 جولة خلال الفترة من 15 - 22 من شهر جمادى الأولى الجاري وطالت 20 منشأة صحية و 21 منافذا لبيع التبغ والمنشآت التجارية، عن تحرير 63 تعهداً، ومصادرة وإتلاف 13 كيلو جراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام، فيما تم ضبط ومعاقبة منشأة تجارية تسمح بالتدخين.
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15:03ت م
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