نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسواصلت فرق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة نجران جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ البيع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وأسفرت 41 جولة خلال الفترة من 15 - 22 من شهر جمادى الأولى الجاري وطالت 20 منشأة صحية و 21 منافذا لبيع التبغ والمنشآت التجارية، عن تحرير 63 تعهداً، ومصادرة وإتلاف 13 كيلو جراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام، فيما تم ضبط ومعاقبة منشأة تجارية تسمح بالتدخين.//انتهى//15:03ت م0139