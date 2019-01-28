تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأطلقت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك اليوم، حزمة من البرامج والدورات, التي تهدف إلى توعية المرأة وتعزز المفاهيم الأسرية والتربوية الصحيحة لديها وسط بيئة آمنة ومحفزة.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بتبوك فهد العنزي، أن هذه البرامج والدورات تأتي ضمن مبادرة التثقيف الأسري النسائي، وتستمر حتى شهر شعبان المقبل، يقدم خلالها 21 برنامجاً ودورة تدريبية، كما تشمل المجالات التربوية والأسرية والنفسية والزوجية.وأشار العنزي إلى أن الجمعية تقدم خدماتها بالمنطقة من خلال مسارات عملية قسمت إلى وحدات رئيسة منها وحدة التدريب والبرامج العامة، ووحدة الاستشارات الأسرية، ووحدة إصلاح ذات البين الأسري، داعياً الراغبين والراغبات الاستفادة من هذه الخدمات أو الاستشارات التواصل مع الجمعية عبر قنواتها الإلكترونية من خلال هذا الرابط :http://osareah.org.sa/course.php , أو عبر رقم الهاتف 920010155 المخصص للاستشارات الأسرية.// انتهى //15:03ت م0141