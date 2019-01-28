الدمام 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسشاركت غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال أمس، ضمن فعاليات إنجازات المرأة السعودية المقامة في الثانوية الأولى بمحافظة الخبر.وقدمت مديرة مركز سيدات الأعمال المكلفة حنان الوابل، أثناء مشاركتها محاضرة، استعرضت فيها توجهات الدولة في تعزيز تمكين المرأة في المناصب الإدارية والقيادية، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة أتاحت الفرص للمرأة حتى تستفيد من إمكانياتها الكبيرة في جميع ميادين العمل حتى سجلت ارتفاعا في نسبة مشاركتها من 22% إلى 30% .وأشارت الوابل خلال المحاضرة، إلى أن المرأة سجلت تفوقا ونجاحا في تخصصات مختلفة، لافتة إلى أنها دخلت قطاعات جديدة أما كعاملة أو مستثمرة في قطاعات النفط والسياحة والطيران بالإضافة الى القطاع الصناعي بمختلف تخصصاته.ولفتت إلى أن المرأة السعودية تمتلك الإمكانيات الكبيرة والمهارات العالية التي تمكنها من العمل في أي تخصص، مبينة أن الفرصة قد أتيحت لها الآن لتثبت بأنها شريك مهم في الميدان العملي وقد حققت إنجازات ونجاحات عديدة.// انتهى//15:04ت م0142