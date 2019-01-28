بريدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستنظم جامعة القصيم ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً ، مهرجان " تراث الشعوب 40"، في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية بالمليداء ، بمشاركة أكثر من 20 دولة ، برعاية معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود .وتشارك الدول بمعارض خاصة تستعرض فيها أهم المعلومات التاريخية والثقافية للدولة، وأهم المأكولات والمأثورات الشعبية والتراث الموروث في تلك الدول ، كما يضم المهرجان أكثر من 20 جناحًا يشارك فيها طلاب المنح بالجامعة يقدمون خلالها فعاليات متنوعة تمثل دولهم وهي: الهند، إندونيسيا، وغانا، وبنين، وأفغانستان، وملاوي، وسوريا، والكونغو، وباكستان، وألبانیا، وروسيا، وبنجلادش، والفلبين، وفلسطين، وأثيوبيا، وتشاد، واليمن، وتايلاند، وقیرغیزستان، وغامبیا، وسنغافورة، وساحل العاج، وتونس، وسريلانكا.من جانبه, أكد الدكتور علي العقلاء عميد شؤون الطلاب أن مهرجان تراث الشعوب يعد نشاطاً طلابيا يستهدف طلاب المنح لعرض تراث شعوبهم في مهرجان يجمع الثقافات المختلفة لطلبة جامعة القصيم، حيث تحتضن الجامعة طلابا من أكثر من 75 دولة، ويتيح لهم هذا المهرجان الفرصة لعرض تاريخ الدول وإبراز التراث والمعالم والأكلات الشعبية ليستفيد منها الطلبة، وفق آلية محددة للمشاركة عن طريق تقديم طلب يتم دراسته ومن ثم الموافقة عليه، متمنياً استفادة الجميع من الأنشطة المقدمة لجميع طلبة الجامعة.وشكر العقلاء كل من عمل وبذل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب المشاركين في مهرجان تراث الشعوب وكافة الأنشطة الطلابية التي تقام من خلال إدارات عمادة شؤون الطلاب المتنوعة بعمل مستمر وتخطيط مدروس وحضور دائم مكثف يضفي على جو الجامعة مزيدا من المتعة والترويح وبناء الشخصية ويساعد على التحصيل الأكاديمي، معبرا عن شكره لمعالي مدير الجامعة وقياداتها لما يقدمونه من دعم لكافة الأنشطة الطلابية.// انتهى //15:04ت م0143