الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسيعلن المعهد المالي عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي في المصرفية الإسلامية برعاية مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة من 29 يناير إلى 07 فبراير 2019م عبر الرابط: http://if.questionpro.com/ .ويأتي هذا البرنامج في إطار إسهام مؤسسة النقد العربي السعودي في تطوير القوى البشرية الوطنية المتخصصة في صناعة المصرفية الإسلامية من حاملي المؤهلات الشرعية الجامعية، وتأهيلهم من خلال التدريب للعمل في المجالات المتنوعة في هذه الصناعة.ويحتوي البرنامج الذي سيبدأ في شهر مارس من العام الجاري ويستمر لمدة شهرين، على عددٍ من الدورات التدريبية المتنوعة في مجال المصرفية الإسلامية، التي ستعزز لدى المتدربين بناء المفاهيم والمبادئ الأساسية في المصارف العاملة في هذا القطاع، والتعرف على البيئة القانونية للعمل المصرفي الإسلامي، وصيغ التمويل، إضافة إلى الخدمات المقدمة في المصرفية الإسلامية.وستتضمن الدورات التدريبية التعريف بالعمل المصرفي الإسلامي في المملكة والتطورات والتحديات التي تواجه العمل في هذا القطاع، كما سيتخلل البرنامج تطبيق عملي في أحد البنوك السعودية.// انتهى //15:04ت م0144