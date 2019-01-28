الدمام 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستواصل بلدية محافظة رأس تنورة حملتها الرقابية, ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، من خلال تجهيز وتأمين 13حاوية لنقل مخلفات منطقة حظائر الأغنام في المحافظة، وذلك ضمن جهود البلدية في تنظيم سوق الماشية والرفع من مستوى الشكل العام والمحافظة على صحة البيئة في حظائر الأغنام والمناطق المحيطة بها.وأكد رئيس بلدية رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أهمية تعاون أصحاب الحظائر للمحافظة على نظافة الموقع وتوجيه المخلفات إلى الحاويات المخصصة لها وعدم رميها بطرق عشوائية مما يشوه المنظر العام للموقع.من جانب آخر, أوضح المهندس السبيعي أن البلدية قامت باستبدال الكراسي الخرسانية للكورنيش البحري، وذلك لانتهاء عمرها الافتراضي وتلف بعضها، مبيناً أن البلدية أمنت ما يقارب من 300 كرسي تم توزيعها على الكورنيش البحري إضافة إلى استحداث 3 حدائق بحي المنتزه واستبدال الكراسي بالحدائق العامة وتوزيع 50 حوض زهور من البريكاست بالكورنيش والمحافظة.ودعا رئيس البلدية جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر هاتف البلاغات رقم 940 ومن خلال حساب البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //15:06ت م0145