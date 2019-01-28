نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسطبّق مكتب التعليم بمحافظة حبونا ممثلاً في الروضة الثامنة، استراتيجية البائع الصغير، الهادفة لغرس القيم الإيجابية وحب العمل المهني في نفوس الأطفال من خلال تطبيق الممارسات التربوية الهادفة التي تنعكس على تحقيق الغايات والمتطلبات المستقبلية للفرد والمجتمع.وأوضحت رئيسة الشؤون التعليمية بحبونا سابرة مهدي العجمي، أن مرحلة رياض الأطفال تعتبر من المراحل الهامة في تهيئة المتعلمين في المجالات المعرفية والمهارات الحياتية وإكسابهم مبدأ التعامل مع الآخرين والحوار والنقاش والثقة بالنفس والتشويق لتأسيس جيل يتصف بمتطلبات المراحل المستقبلية.وأشارت إلى أن فكرة استراتيجية "البائع الصغير" تعزز هذه الجوانب التي تُعد من الأهداف الهامة والخطط التنفيذية والإجرائية لرياض الأطفال للوصول إلى النتائج المأمولة للسمات الشخصية المثالية في المجالات التربوية والتعليمية.// انتهى //15:06ت م0146