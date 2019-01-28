المنامة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,379.27 نقطة على انخفاض وقدره 11.62 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 812.64 نقطة على ارتفاع وقدره 3.85 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة، ثلاثة ملايين و 261 ألفًا و 509 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 916 ألفا و 962 دينارًا بحرينيًا تنفيذها من خلال 74 صفقة، كما بلغ عدد سندات التنمية الحكومية المتداولة لهذا اليوم 10 آلاف سند بقيمة إجمالية قدرها 10 آلاف دينار بحريني نفذت من خلال صفقة واحدة، أي ما نسبته 1.08 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 79.15 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //15:11ت م0148