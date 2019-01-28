بيروت 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسبحث وفد منظمة التحرير الفلسطينية مع مفتي لبنان الدكتور عبد اللطيف دريان اليوم، الأوضاع في القدس المحتلة وتطورات القضية الفلسطينية.وأشار الوفد الفلسطيني في بيان بعد زيارة دار الفتوى اللبنانية في بيروت، إلى أنه وضع المفتي دريان في صورة ما تتعرض له مدينة القدس من عدوان إسرائيلي هو الأخطر والأوسع منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 واستهداف المقدسات ومحاولات تهويدها في إطار تكريس سياسة الأمر الواقع.ودعا البيان جميع الهيئات والمؤسسات الإسلامية والمسيحية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص من مخاطر باتت تتطلب موقفاً جاداً يتخطى حدود الإدانة اللفظية وباتجاه الضغط لرسم استراتيجية عربية وإسلامية لحماية القدس والمقدسات ودعم صمود المقدسيين على المستويين السياسي والمادي.واستعرض الوفد الفلسطيني مع المفتي دريان تداعيات العدوان ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية مع استمرار العنجهية وسياسة التطرف الإسرائيلية، مؤكداً أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 67.// انتهى //17:05ت م0193