الجزائر 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسذكرت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن إرهابياً سلم نفسه أمس للسلطات العسكرية بمحافظة ادرار في جنوب الجزائر وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وأربع مخازن مملوءة بالذخيرة.وأضافت الوزارة في بيان أن وحدة تابعة لقواتها في نفس الناحية أوقفت شخصاً يمتلك ورشة لإعداد أسلحة تقليدية الصنع، موضحة أن الورشة تحتوي على 48 بندقية صيد وأربعة مسدسات تقليدية وبندقيتين نصف آليتين و126 ماسورة سلاح، بالإضافة إلى معدات تدخل في إعداد الأسلحة.// انتهى //17:05ت م0195