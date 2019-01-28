جنيف 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسطالب الصليب الأحمر اليوم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بإنهاء حصار 47 مهاجراً، جرى إنقاذهم في البحر المتوسط ولكن لم يتم السماح لهم بالنزول على البر منذ أكثر من أسبوع.وقال رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشسكو روكا" كيف يمكن أن يمثل 47 شخصاً تهديداً على الاتحاد الأوروبي بأكمله؟ إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية لكل الحكومات".وأضاف في بيان صادر من جنيف أنه على الرغم من أن على حكومات الاتحاد الأوروبي التوصل لحل دائم يمنع وقوع مزيد من المهاجرين ضحايا في عرض البحر، إلا أنه على إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين لأراضيها.وكانت السفينة سي ووتش 3، التابعة لمنظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية، قد أنقذت المهاجرين شمال ميناء زوارة الليبية في 19 يناير، ودخلت المياه الإيطالية الجمعة الماضية للاحتماء من الأمواج الهائجة.// انتهى //17:06ت م0196