لندن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسحذر مكتب الإرصاد الجوي الوطني في بريطانيا من موجة رياح شمالية باردة غداً تسبب بتساقط الثلوج بكثافة في أجزاء واسعة من إنجلترا.وأصدر المكتب اليوم تحذيراً من الدرجة الثانية جراء توقعاته لتساقط الثلوج بكثافة في الأجزاء الجنوب شرقية من إنجلترا بما فيها العاصمة لندن ابتداءً من مساء غد وحتى نهار الأربعاء القادم.// انتهى //17:07ت م0197