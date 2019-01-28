عام / تحذير من تساقط الثلوج بكثافة غداً في أجزاء واسعة من إنجلترا
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
لندن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
حذر مكتب الإرصاد الجوي الوطني في بريطانيا من موجة رياح شمالية باردة غداً تسبب بتساقط الثلوج بكثافة في أجزاء واسعة من إنجلترا.
وأصدر المكتب اليوم تحذيراً من الدرجة الثانية جراء توقعاته لتساقط الثلوج بكثافة في الأجزاء الجنوب شرقية من إنجلترا بما فيها العاصمة لندن ابتداءً من مساء غد وحتى نهار الأربعاء القادم.
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17:07ت م
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