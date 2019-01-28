مكة المكرمة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بعد غد، وعلى مدى ثلاثة أيام , فعاليات مهرجان "فرفشة" الذي يستهدف العائلات والأطفال وزوار العاصمة المقدسة والشباب، تحقيقًا لرسالتها المتمثلة في احتواء أصحاب المشروعات وتقديم نافذة لعرض إبداعاتهم للمجتمع والجمهور , برعاية معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.وأوضح مدير إدارة الفعاليات بغرفة مكة المكرمة فادي دهلوي أن المهرجان يوفر ركنًا للرسامين لممارسة فن الرسم الحر، إلى جانب الألعاب التفاعلية، منصة للمصورين المحترفين ، وأخرى للسيارات المعدلة ، وحديقة للطيور النادرة ، كما يشهد حضورًا متميزًا لبعض الشخصيات الكوميدية، إلى جانب مسرح داخلي لإقامة المسابقات والعروض التقديمية المتنوعة.وأضاف أن الفعالية التي تأتي ضمن الحراك المتنوع لغرفة مكة المكرمة في العام 2019م لإثراء المجتمع ، تتيح فرصة لمشاركة العديد من رواد الأعمال ، وعدد من المنشآت الصغيرة ، وفرق تطوعية ، ومتاجر إلكترونية ، وأصحاب الهوايات المتنوعة ، فضلًا عن مواقع متميزة لعربات الطعام.من جهته، لفت رئيس اللجنة المنظمة للفعالية جمال زمزمي الانتباه إلى أن المهرجان يوفر منصة مواتية لأصحاب الهوايات ورواد الأعمال الناشئة ، كما يتيح فرصة لمشاركة وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال والجهات ذات الصلة ، ويمكًن من ربط الجهات الداعمة والأسر المنتجة في منصة واحدة.وأفاد أن فعالية تعايش الأجواء الشتوية المواتية للترفيه لأفراد الأسرة ، وهو ما وفرته لجنة الفعالية من خلال الفقرات المتنوعة والبرامج الهادفة والمسابقات الجاذبة للأطفال والعائلات.// انتهى //17:08ت م0198