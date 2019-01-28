ملهم 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسيمنح مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى طلاب المدارس فرصة الاطلاع على تراث الصيد بالصقور، والاستمتاع بالفعاليات الثقافية والترفيهية التي تستهدف الأطفال والشباب وجميع أفراد العائلة.ويستقبل المهرجان بدءاً من اليوم الاثنين حتى الأحد المقبل طلاباً من نحو 14 مدرسة متوسطة وثانوية.ويتضمن مسار الرحلة المدرسية جولة على فعاليات مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، ومتحف الصقور، والسوق التراثي الذي يحتضن أكثر من 36 محلاً، ويعمل فيه حرفيون في عدد من الصناعات التراثية، بالإضافة إلى منطقة الصقار الصغير، والمسرح، ومنطقة المطاعم، والعديد من الفعاليات المشوقة التي تسافر بهم إلى عبق الماضي.يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ينظم من قبل نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى الأحد 3 فبراير المقبل.// انتهى //17:09ت م0199