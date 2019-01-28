الأحساء 22 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 28 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بديوان المحافظة اليوم ، المهندس عامر بن علي المطيري بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية .وفي بداية اللقاء هنأ سموه المهندس المطيري بهذا التعيين , متمنيا له التوفيق والنجاح.واطلع سمو المحافظ خلال اللقاء على الخطة الإستراتيجية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، ووجه سموه بتقديم الخدمات الزراعية والبيئية للمحافظة .حضر الاستقبال مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس خالد الحسيني .// انتهى //17:12ت م0200