عام / محافظ الأحساء يستقبل مدير الزراعة بالمنطقة الشرقية
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
الأحساء 22 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 28 يناير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بديوان المحافظة اليوم ، المهندس عامر بن علي المطيري بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية .
وفي بداية اللقاء هنأ سموه المهندس المطيري بهذا التعيين , متمنيا له التوفيق والنجاح.
واطلع سمو المحافظ خلال اللقاء على الخطة الإستراتيجية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، ووجه سموه بتقديم الخدمات الزراعية والبيئية للمحافظة .
حضر الاستقبال مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس خالد الحسيني .
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17:12ت م
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